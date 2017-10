Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento com Lica. Tina e Anderson reatam o namoro. Ellen anuncia aos amigos que ganhou a bolsa de estudos. Roney se preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar com Aldo. Nena e Das Dores fazem uma surpresa em homenagem a Ellen. MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre o caso de Lica. Dóris conversa com Aldo. Samantha revela a Lica que ouviu Malu falar dos sentimentos da garota por Bóris.

TEMPO DE AMAR

Em Morros Verdes, Maria Vitória se desespera com a afirmação de Delfina sobre sua gravidez e escreve uma carta para Inácio. Enquanto isso, Geraldo cumprimenta Inácio por seu bom trabalho no Rio de Janeiro e lhe concede uma gratificação. Ainda na cidade, Celeste Hermínia decide promover um jantar para celebrar a volta de Olímpia e pede que Vicente convide Conselheiro. Lucinda confunde Gregório com Maurício. Balbina sofre com o descaso de Bernardo por Bené. Olímpia retorna e apresenta Edgar a Vicente e Conselheiro. Em Portugal, Delfina inventa para Silveirinha que as cartas de Maria Vitória devem ser entregues a ela. Tereza se compadece de Maria Vitória. José Augusto se desespera ao descobrir a gravidez da filha e decide enviar Maria Vitória para um convento.

PEGA PEGA

Eric pede a Sérgio que ajude Sandra Helena neste primeiro momento em que é presa. Arlete aconselha Júlio a falar a verdade sobre as pessoas envolvidas no roubo. Maria Pia diz a Malagueta que ele não pode fugir com o dinheiro. Pedrinho fica aliviado ao saber que irá recuperar parte do dinheiro que estava com Sandra Helena. Cristóvão avisa a Dílson que Sabine quer manipulá-lo. Dom promete a Dílson que o ajudará a convencer Cristóvão e Madalena que o quiosque será bom para seu futuro. Dom é preso por policiais que o confundem com bandido, por estar mal vestido perto de um carro importado. Júlio avisa a Malagueta que eles precisam conversar.

A FORÇA DO QUERER

Zeca é socorrido por transeuntes, e Ruy escapa. Caio convida Jeiza para viajar. Mira questiona Irene sobre seu plano para a falsa gravidez. Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e correm par ao hospital. Ruy confessa a Amaro que atirou em Zeca, e ele pede ajuda a Dantas. Edinalva alerta Marilda sobre o estado de Zeca e questiona o paradeiro de Ruy. Dantas abriga Ruy em sua casa. A polícia vai à casa de Joyce à procura de Ruy. Os policiais encontram a arma do crime no carro de Ruy. Cibele acusa Ritinha de ter destruído a vida de Ruy e de Zeca. Joyce expulsa Ritinha de sua casa. Nazaré avisa a Abel o ocorrido com Zeca. Bibi vê Rubinho ao telefone e desconfia de seu comportamento. Ritinha pede abrigo a Aurora.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

CARINHA DE ANJO

Cecília conta para Diana que finalmente foi beijada por Gustavo e que está muito feliz. Enquanto isso, Gustavo conta para Estefânia que ele e Cecília se acertaram. Os noivos cortam o bolo. Verônica é surpreendida em casa com a presença de Lucas (Murilo Cezar), seu ex-namorado, que diz que veio de Campo Grande para buscá-la devido uma grave situação. Lucas conta que o pai dela sofre um infarto e está internado em estado grave. Estefânia joga seu buquê e Franciely ao tentar pegar cai na piscina e é ajudada por Silvestre. Verônica vai com Lucas até o internato para avisar Fabiana do que aconteceu com o pai, pois como foi criada com a noviça, a religiosa o considera como um familiar. Zeca e Zé Felipe veem o mar pela primeira vez.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Otoniel pede calma a Enrico e diz que existe um mapa de Prestedourado, o reino mais próspero de todos, que ninguém nunca conseguiu provar que existe. Enrico questiona se o mapa é falso e Bartolion revela que atrás do mapa tinha uma inscrição num antigo dialeto que seria de Prestedourado. Enrico, Bartolion e Otoniel chegam a conclusão que a trégua com a Ordem Pura é fundamental neste momento. Severo pede que o soldado leve Pietra para a masmorra e conta que o marquês conseguiu fugir do castelo. Pietra tem esperança de que, com esta fuga, Enrico fique sabendo onde ela está. Lizabeta e Jacques ficam constrangidos com a chegada de Selena. Selena diz para confiarem nela e que não contará do encontro dos dois para ninguém. Mistral, Accalon e Tácitus levam a notícia a Otoniel de que encontraram um baú que pode pertencer à Selena. Quando abrem, o baú está cheio de moedas de ouro e joias. Quando Jacques está indo embora, se encontra com Nodier. Severo conta à Marion sobre o marquês Cedric. Ela diz que agora Enrico saberá onde Pietra está, mas Severo lhe assegura que ele não a encontrará. Otoniel fica espantado com tanto ouro que tem no baú. Jacques diz para Nodier deixa-lo ir embora mas o pedido não é aceito e os dois começam a lutar. Marion pede para Brione convencer o seu pai a aceitar Gonzalo no castelo. Severo pergunta para Leocádia se ela acredita que Arturo seja mesmo filho dele. Leocádia diz que acompanhou Arturo de perto e sempre procurou dar a ele a mesma educação que deu a Severo. Ela pede que Severo fique mais próximo de Arturo para descobrir se ele realmente é seu filho. No castelo Belaventura, Otoniel, Enrico, Bartolion e Mistral estão tensos diante de Accalon que conta sobre o rapto de crianças em Belaventura. Ele diz que davam um veneno e um antídoto para que as crianças fossem consideradas mortas e depois acordassem pelas mãos de um membro da Ordem. Isto para que as mães não procurassem seus filhos. Lizabeta conta para Selena sua história com Jacques. Ariela pede que Quixote e Matriona contém a verdade. Matriona respira fundo e conta que ela foi deixada lá ainda bebê. Ariela questiona se ela poderia ser filha de Tiana. Quixote diz que isto é um mistério. Enquanto Jacques e Nodier discutem, Enrico aparece e diz que quer falar em particular com Jacques. Nodier sai espantado. Enrico pergunta se o sumiço de Pietra tem relação com o pai de Jacques. Jacques desconhece mas diz a Enrico que se descobrir alguma coisa contará para ele. Lizabeta agradece Elia por ter facilitado a entrada de Jacques ao castelo. Elia aproveita o momento e pede que Lizabeta tenha um pouco mais de prudência com Selena por ser nova na corte. Selena está diante do rei e confirma que o baú é dela. Selena oferece tudo a Otoniel em prova de sua fidelidade ao rei. Laurinda conta à Brione que Pietra está presa no castelo Valedo. Brione se assusta e diz que seu pai não pode mantê-la presa. Cedric conta a Enrico que Pietra está presa no castelo Valedo. Ele se surpreende com a notícia e pede que Cedric prepare uma tropa para buscá-la.

O RICO E LAZARO

Joana pede para Asher não cultivar a vingança. Shag-Shag conversa com Benjamin. Ilana chega e pede para conversar com a mãe de Hurzabum. Rebeca apoia o marido. Fassur comunica a data de casamento e avisa que logo terá uma nova eleição na sinagoga. Evil-Merodaque diz que é preciso dar dignidade aos escravos. Beroso e Nebuzaradã não gostam. Neusta se irrita ao ver Joaquim beijando Edissa antes do casamento. Ilana oferece ajuda a Shag-Shag. Darice flagra Sammu-Ramat comemorando a morte de Zabaia. Todos estranham ao verem Nebuzaradã concordando com Asher e fingindo-se de bonzinho. Joana chega em casa e se depara com Zac. Asher questiona a atitude de Nebuzaradã. Sammu-Ramat nega ter feito algo contra Zabaia e oferece o incenso para Darice. Asher controla o ódio por Nebuzaradã. Zac implora para Joana perdoá-lo. Darice recusa a droga oferecida por Sammu-Ramat. A sacerdotisa convida a serva para trabalhar novamente no palácio.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

