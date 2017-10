Chapadão do Sul 30 anos: Semana é marcada por eventos da Educação

Essa primeira semana de eventos em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul tem como destaque eventos organizados pela Secretaria Municipal de Educação e que estão movimentando as escolas e CEIs da rede municipal de ensino, na cidade e no campo.

Na segunda-feira aconteceu apresentação dos alunos no CEI Flamboyant, hoje a apresentação foi no CEI Sibipiruna. Amanhã, 04, acontecerá um grande evento na Escola Ribeirão Polo, na IACO, com o encontro de todas as escolas rurais. Será um dia de muita diversão e atividades esportivas, culturais e recreativas para os alunos. As atividades estão previstas para começar às 08 horas da manhã.

Na quinta-feira, seguindo com o cronograma, haverá apresentação dos alunos da Escola Carlos Drummond de Andrade a partir das 08 horas. Na sexta-feira, a agenda é extensa, começando às 08 horas com apresentação dos alunos do CEI Sonho Meu; às 14 horas tem o encerramento do projeto Brincando e Reciclando no CEI Esperança e à noite, com início às 18 horas, acontecerá a Festa de aniversário da Escola Carlos Drummond de Andrade.

No domingo, iniciando a segunda semana de festividades, haverá o 1º GP de Ciclismo com início às 08 horas da manhã na Praça de Eventos.

Toda população está convidada para participar das festividades. A Prefeitura de Chapadão do Sul preparou a maior programação da história para comemorar a data mais importante da cidade. A agenda começou no dia 30 de setembro e prosseguirá até o dia 05 de novembro.

Confira abaixo a agenda completa:

