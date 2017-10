Chapadão do Sul 30 anos: Comemoração repleta de atividades na semana do Idoso

No Domingo, 01, aconteceu a abertura da Semana do Idoso em Chapadão do Sul, no Centro Conviver, localizado na Av. Goiás.

Entretanto, antes, na igreja Matriz São Pedro Apóstolo aconteceu a missa, que contou com a presença dos idosos. Já às 11 horas foi realizada oficialmente a abertura da semana do idoso, que contou com a presença do prefeito João Carlos Krug, secretária de Assistência Social Maria das Dores, da coordenadora do Conviver Vera Goulart e com a representação da idosa com mais idade senhora Olga com 92.

Além deles, estavam presentes o secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Educação Guerino Perius, adjunto de Infraestrutura Ricardo Bannak, vice-prefeito Joao Buzoli, além de demais servidores municipais e idosos, que foram agraciados por um almoço e logo após um baile animado pela dupla Joao e Jeovani que aconteceu até as 17 horas.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza aos organizadores do evento pelo empenho e agradece a presença de todos neste importante evento socioassistencial.

Confira a galeria de imagens clicando aqui.

