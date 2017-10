Chapadão do Sul 30 anos: CEI Flamboyant realizou apresentação da Dona Baratinha

Na tarde desta última segunda-feira, 02, aconteceu a apresentação na CEI Flamboyant da peça Dona Baratinha, onde os professores encenaram de forma lúdica, atraindo a atenção dos jovens alunos que estudam lá.

Além dos alunos, o evento contou com a presença de pais e servidores municipais.

O evento foi organizado pela CEI Flamboyant e pela Secretaria de Educação, em homenagem comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul, fazendo parte do calendário oficial do mesmo.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza ação e agradece a presença de todos neste importante evento educativo para as crianças sul-chapadenses.

Chapadão do Sul 30 anos

A Prefeitura de Chapadão do Sul está preparando uma programação especial para comemorar a data mais importante do município. Em 2017 a cidade comemora 30 anos e para marcar a data especial uma extensa agenda de eventos está sendo programada, e as comemorações já começam neste sábado, dia 30, prosseguindo até o início de novembro. Serão quase 50 eventos nas áreas de cultura, educação, saúde, obras, assistência social, esporte, trânsito e muito mais.

A Administração Municipal já convida toda população para prestigiar os eventos e comemorar os 30 anos de Chapadão do Sul.

