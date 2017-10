Aniversário de Paraíso das Águas contou com rodeio, entrega de obras e equipamentos.

As festividades de aniversário de Paraíso das Águas que aconteceram entre os dias 28 de setembro à 1º de outubro foram um sucesso total.

No dia 28, houve a abertura do rodeio, onde os presentes puderam se emocionar com a voz da paraisense Jaqueline, que cantou a música de Roberto Carlos, intitulada “Nossa Senhora”.

Diversas autoridades do executivo e legislativo municipal se fizeram presentes no rodeio, dentre essas autoridades estavam o prefeito Ivan da Cruz Pereira(Xixi), a primeira dama e secretária de assistência social Fabiana dos Santos Pinho Pereira e o vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira, que compareceram todos os dias da festa.

“ Esse evento foi pensado para a família paraisense, estamos muito felizes em podermos proporcionar esse momento de descontração para nossa população. Uma festa com portaria gratuita todos os dias só foi possível devido a união e o trabalho conjunto da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. Obrigada à todos que depositaram sua confiança em nosso governo, vamos continuar trabalhando por vocês e para vocês” comentou o prefeito Ivan Xixi.

Na sexta-feira, dia 29 quem esteve prestigiando o rodeio de aniversário teve a oportunidade de dançar e se divertir ao som do cantor Leonardo Santana.

No sábado, as comemorações começaram com a entrega de obras e veículos. Os deputados Júnior Mochi e Eduardo Rocha, estiveram com o Prefeito Ivan da Cruz Pereira(Xixi), com vereadores e demais autoridades prestigiando essas conquistas.

Duas famílias receberam suas casas, construídas através do Programa Aconchego do Meu Lar. Essas unidades habitacionais (casas pulverizadas) foram construídas com recursos 100% municipal. Elas possuem 45,62 metros quadrados cada uma delas, divididos entre sala, cozinha, banheiros e dois quartos.

Na sequencia, as autoridades realizaram a Inauguração da Ampliação do ESF Aristóteles Garcia Vida, com 98,57 metros quadrados, contendo sala de raio X, lavanderia, cozinha e copa, obra orçada em R$240.155,78(duzentos e quarenta mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), recursos 100% municipal.

Houve também a entrega de um micro ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$300.000,00(trezentos mil reais) oriundos de recursos do Fundo Investimento Social- FIS e, a entrega de uma semi-UTI, no valor de R$180.000,00(cento e oitenta mil reais), desse montante R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais) dos deputados Júnior Mochi e Eduardo Rocha e R$30.000,00(trinta mil reais) recursos próprios do município.

Foram entregues também um raio X no valor de R$120.000,00(cento e vinte mil reais) emendas dos deputados Júnior Mochi e Eduardo Rocha, com contrapartida da Prefeitura, e um revelador digital- leitora de imagens de raio X no valor de R$115.000,00(cento e quinze mil reais), emenda dos deputados José Teixeira, Amarildo Cruz e Beto Pereira com contrapartida do município.

Ao todo foram entregues R$1.099.193,64 (um milhão noventa e nove mil cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) em obras, veículos e equipamentos.

“ Gostaria de agradecer todos os vereadores e nossa equipe e dizer que o nosso mandato só está dando certo por causa da união do poder legislativo e executivo e quero dizer também que, o apoio dos deputados é de suma importância para as conquistas do município, pois os recursos destinados ajudam na conquista das obras”, disse o chefe do executivo.

Durante as inaugurações, houve um belíssimo espetáculo com a Banda Musical de Paraíso das Águas, BAMPA, que levou graça e leveza em sua apresentação.

O deputado estadual Junior Mochi, aproveitou a oportunidade e comentou a importância da união dos poderes executivo e legislativo e mencionou o avanço do município nesses cinco anos de emancipação do município.

“ Os avanços de Paraíso das Águas são muitos, hoje podemos constatar o progresso dessa terra, na área habitacional, na educação, na saúde, na área da infra estrutura, na assistência social, e isso nos dá a certeza da ação e eficiência do poder público em favor da população de Paraíso das Águas. Aqui temos a certeza que os recursos destinados por nós será bem empregado. Quero parabenizar o Prefeito Xixi pelo brilhante trabalho realizado.” mencionou o deputado Júnior Mochi.

Já o deputado Eduardo Rocha elogiou a gestão do Prefeito Xixi e comentou a alegria de ver as conquistas do município

.

“ Eu ando Mato Grosso do Sul inteiro e a maioria das prefeituras vivem com dificuldade, mas, aqui em Paraíso é diferente. Aqui os salários são pagos em dia, as contas são mantidas em ordem, e, principalmente, aqui tem entrega de obras, aqui tem entrega de veículos. Saio daqui feliz, contente com as conquistas deste município”, enfatizou Mochi.

Finalizando as comemorações de sábado, dia 30 de setembro, aconteceu o show com o Grupo Canto da Terra, que animou a população presente ao som do chamamé. O show contou com o apoio do Estado através da Fundação de Cultura.

No domingo pela manhã, houve uma roda de capoeira na Praça Matriz com os alunos do mestre Pernalonga e uma apresentação da BAMPA.

Depois, cerca de trinta pessoas participaram do 1º Passeio Ciclístico de Paraíso das Águas, uma aventura de 30 Km.

Encerrando as comemorações, houve a final do rodeio e o show da dupla Luís Goiano e Girsel da Viola, também com o apoio do Governo do Estado de MS através da Fundação de Cultura.

Foram dias de comemorações inesquecíveis, que ficarão para sempre registrado na história do município caçula do Estado de Mato Grosso do Sul.

Texto: Daniela Lossávero

Fotos: Max Arantes