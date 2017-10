Alto Taquari – Deputado Nininho destina verba para aquisição de lama asfáltica

Em Cuiabá, muita ação em prol de Alto Taquari. O prefeito Fábio Garbugio – juntamente com o vice Marco Aurélio, a primeira-dama Silvana Scutti e o secretário de Infraestrutura, Viação, Obras e Planejamento, Lairto Sperandio – protocolaram na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) um projeto técnico para a aquisição de 150 toneladas de lama asfáltica.

O material será adquirido com uma emenda do deputado estadual Nininho. A lama será utilizada para reparos em ruas e avenidas de Alto Taquari.

Ainda no gabinete do deputado Nininho…

Durante a viagem, Marco Aurélio e a primeira-dama Silvana Scutti (foto acima) se reuniram mais uma vez com o deputado , desta vez para angariar emenda parlamentar para a construção de parques infantis e academias ao ar livre em vários pontos da cidade de Alto Taquari. Tudo indica que vem mais melhorias por ai!

