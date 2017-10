Jatai- Policia realizou operação Divisor de Águas

Foi desencadeada hoje na cidade de Jataí a “Operação Divisor de Águas”, que tinha por objetivo o cumprimento, por parte dos órgãos de segurança pública, de mandados de prisão e de busca e apreensão, estes visando especificamente o combate ao tráfico de drogas.

Participaram da operação em torno de 130 policiais civis e militares, coordenados pelo Delegado Regional, Dr. Ederson Bueno Garcia e pelo Comandante Regional da PM, Cel. Ricardo Mendes. Por parte da Polícia Civil, participaram policiais das seguintes unidades: 14ª DRP/Jataí, 1ª DDP/Jataí, 2ª DDP/Jataí, DEAM/Jataí, GENARC/Jataí, GEPATRI/Jataí, Unint/Jataí, GIH/Jataí, DP/Mineiros, DEAM/Mineiros, GEPATRI/Rio Verde e GENARC/Rio Verde. Por parte da polícia militar tivemos a participação de policiais do 14º CRPM/Jataí, 15º BPM/Jataí, CPE/Jataí, GRAER/Goiânia, BOPE/Goiânia, Choque/Goiânia, Cavalaria/Goiânia.

Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão domiciliar e 1 mandado de prisão preventiva. As buscas domiciliares resultaram na condução de 11 pessoas até o Plantão da 14ª DRP, todas elas em razão de posse de droga.

Foram presos por tráfico de drogas: THIARLES GOMES FELIX (27); GEORGE PAZ FELIX (22); JOSCIMAR ALVES NASCIMENTO (20); e ALESSANDRA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA (20); sendo que ainda restou apreendido o adolescente C.E.L.S. (17), também por tráfico de drogas. DIEGO DE JESUS COUTO (22) foi preso por mandado de prisão preventiva em razão de envolvimento em crime de roubo a mão armada ocorrido dias atrás em Jataí.

As demais pessoas conduzidas restaram incursas em crime de posse de droga para consumo próprio, lavrando-se os respectivos TCO´s. A Superintendência de Administração Penitenciária também participou da operação, sendo que através do GOPE e do GORE realizou buscas no interior das celas da Unidade Prisional de Jataí, resultando na apreensão de aparelhos celulares, drogas e armas brancas. Os coordenadores da operação avaliaram o resultado como sendo extremamente positivo.

