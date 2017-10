Rubens Catenacci recebeu o título de embaixador da carne do MS da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do MS, concedeu o Título de Embaixador da Carne de Mato Grosso do Sul, ao empresário e proprietário da Marca 3R, Rubens Catenacci.

A entrega do Título ocorreu durante as comemorações dos 14 anos de Figueirão. Entrega do título, foi realizada no Tatersal da 3R, pelo deputado estadual, Junior Mochi -Presidente da Assembleia e Beto Pereira, com a presença do Governador Reinaldo, senador Pedro Chaves, Senador Ronaldo Caiado (GO) e diversas autoridades do estado.

Com uma mistura de profissionalismo, inovação e persistência, o pecuarista Rubens Catenacci, o Rubinho, proprietário da Fazenda 3R, no município de Figueirão, está ajudando a revolucionar a pecuária no pais, ao desenvolver um sistema de produção de bezerros super precoces, praticamente em escala industrial, que entrega ao mercado, com oito meses um animal com média de 300 quilos. Esse peso, em uma criação a pasto seria atingido com o mínimo de 18 meses. Processo esse, que ao seu final, consegue se produzir carne com qualidade.

Catenacci agradeceu a honraria recebida e afirmou que o objetivo da marca 3R é oferecer qualidade ao consumidor, através da carne do Nelore. “. Nós da Fazenda 3R a cada dia que passa empenhamos mais e mais em busca de grandes objetivos, cujo o único fator que motiva a cada dia é saber que estamos no caminho certo, no caminho de produzir o alimento que sustenta o país. Obrigado a todos que confiam em nossos projetos e acreditam que, com suor do dia a dia, conseguimos fazer um Brasil melhor.

Somos gratos por sermos agraciados com o Título de Embaixador da Carne em Mato Grosso do Sul, pela Assembleia Legislativa. ” afirmou o homenageado.

Comentários