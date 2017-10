Projeto habitacional do governo de MS e prefeituras doa terreno e a fundação de casa

Portaria da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (2) regulamentou o projeto habitacional “Lote Urbanizado”. A iniciativa possibilita que por meio de uma parceria do governo do estado e prefeituras, o beneficiário receba um terreno e a fundação de uma casa popular, tendo o compromisso de concluir a construção.