Presidente do Poder Legislativo Francisco Galdino destaca gestão responsável do Prefeito Rogério Graxa

Durante os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores, o Presidente Francisco Ronildo (PSDB), em tribuna relatou a forma responsável que o Prefeito Municipal Rogério Graxa está administrando Chapadão do Céu.

Destacou participou diretamente do mandato anterior (2013/2016), onde atuou como Secretário de Governo durante três anos e meio, acompanhando os benefícios e investimentos realizados, citando alguns exemplos:

· Renovação da frota de veículos com aquisição de aproximadamente 50 novos veículos, eliminando gastos excessivos com manutenção.

· Reforma Hospital, que hoje conta com aparelhos modernos como Raio-X e Ultrassom, quartos com TV e Ar Condicionado – Investimento de mais de 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais)

· Reforma da UBS do Centro

· Construção UBS Campo Verde em parceria com Governo Federal

· Construção do CRAS – Centro de Assistência Social

· Nova Frota Veículos para Saúde, com 1 ambulância, 1 ambulância semi UTI, 2 ônibus e demais veículos.

· Construção de 8 salas de aula na Flores do Cerrado

· Construção 3 salas de aula na Creche Eserci, possibilitando abertura de 60 novas vagas, com investimento de aproximadamente 450 mil reais.

· Aquisição de novos ônibus para o transporte escolar, possibilitando transporte com segurança, eliminando a necessidade de locação de ônibus como nas administrações anteriores.

· Construção de um novo barracão na Usina de Reciclagem, com investimento de 800 mil reais.

· Perfuração de Poços Artesianos, investimento de aproximadamente 400 mil reais.

· Recapeamento de vários setores e o maior investimento em construção de asfalto em 4 anos (2013-2016) de Chapadão do Céu, melhorando a qualidade de vida da população.

O Presidente Francisco Galdino relatou ainda que o durante o governo do Prefeito Rogério, foram recuperadas várias emendas que estavam paradas devido a falta de documentação, com valores correspondentes a mais de um milhão de reais.

“O Rogério Graxa não está preocupado em deixar uma obra com o seu nome, ao invés de ampliar a Flores do Cerrado, poderia ter construído uma nova escola no Bairro Acalanto, porém ao construir novas salas na referida escola, além de aumentar o número de vagas, o município economiza utilizando a mesma estrutura administrativa, diretores, coordenadores, entre outros. Isso é o exemplo de um gestor preocupado com o município” Finalizou Francisco Galdino.

Comentários