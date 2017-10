Prefeito Ivan Xixi entrega mais de R$ 1 milhão em obras e veículos no aniversário do município

No último sábado dia 30, o município de Paraiso das Aguas, comemorou 5 anos de sua emancipação político administrativo. O prefeito municipal Ivan Xixi, realizou a entrega de mais R$ 1 milhão em obras e aquisições.

Acompanhado do vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e dos deputados estaduais, Junior Mochi e Eduardo Rocha, o prefeito entregou a reforma do Posto Saúde, duas casas do Programa “Aconchego do Meu Lar 3”, às famílias carentes de nosso município. Valor do investimento R$ 132.037,86 com recursos próprios.

Para o setor de saúde o prefeito fez a entrega da Ampliação do ESF, micro-ônibus, Semi UTI móvel, aparelho e sala de Raio-X e reveladora digital. Com emendas de deputados estaduais e contrapartida do município.

A administração municipal também propiciou aos munícipes, uma festa de peão, shows regionais e passeio ciclístico.

