Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Não faça modificações repentinas, antes de uma análise prévia, hoje. Por outro lado, o fluxo é dos melhores para trabalhar em prol de sua ascensão profissional, material e social. Será correspondido plenamente na vida amorosa e familiar.

TOURO – Alguém de sua família ou de sua amizade poderá perturbá-lo, no período da manhã. Mas não estrague o seu dia. Pense positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social. Pode amar.

GÊMEOS – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Aja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende hoje. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa.

CÂNCER – Uma viagem imprevista ou uma visita inesperada poderá modificar seus planos no transcorrer do período. Boa influência para seus interesses econômicos e também ao trabalho e a vida sentimental.

LEÃO – Você terá que rever os impulsos que o levaram a cultivar certas relações, pois neles está à causa da atual falta de harmonia entre você e as pessoas do seu convívio. Período de máxima expansão das possibilidades na vida econômica.

VIRGEM – O lado financeiro ainda estará indo muito bem, o que o deixará com uma incrível segurança neste sentido. Mas, será na família e nos amigos que você estará mais ligado. Você poderá receber ajuda de uma pessoa mais velha.

LIBRA – Pequena oscilação na vitalidade física e mental. Não exija demais do seu organismo e procure se adaptar as modificações intensas que estão ocorrendo. Procure descobrir o que está mudando em você.

ESCORPIÃO – Momento que propícia feliz contato com parentes e com pessoas de sua estima. Procure, também, levar às pessoas, mais otimismo e confiança. Uma pessoa da sua família ou um amigo muito íntimo poderá lhe dar uma surpreendente notícia, que deixará você muito feliz.

SAGITÁRIO – Com energia mental, com otimismo, realizará muito, principalmente se puder contar com a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que não possa cumprir.

CAPRICÓRNIO – Uma fase difícil quando você deverá agir com muita cautela, otimismo e vivacidade, para que tudo saia a seu modo, se inicia neste momento. Tome cuidado com os inimigos declarados e cuide da saúde.

AQUÁRIO – Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos, cuide melhor de sua saúde. Bom para o amor. O melhor a fazer é agir com naturalidade. Seja racional e bastante objetivo.

PEIXES – Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também. Ascensão material.

