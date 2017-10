Figueirão: Prefeitura homenageia tropeiros, desbravadores e fomentadores da Pecuária na região

Em cerimônia realizada nas dependências do Clube de Laço Rancho dos Tropeiros, na manhã de domingo (01 de outubro), como parte da programação dos festejos do 14º aniversário de Figueirão, a prefeitura homenageou com um troféu várias personalidades figueirãoenses que muito contribuíram para o desenvolvimento e progresso de Figueirão, com seu trabalho e sua persistência principalmente nos tempos difíceis do povoamento, e sendo fomentadores da Pecuária no município..

É certo que nem todos são nascidos aqui, mas foram responsáveis pelo povoamento e por trazer o progresso ao município ao fomentar a Pecuária na região.

Foram homenageados, um por um, os seguintes senhores: Antonio de Assis Campeiro (Tonga), Benedito Costa Junior (Ditinho), Cícero Antonio de Souza (Nelore 42), Edinaldo Rodrigues de Lima (Birrinho), Eiguimar Ferreira de Carvalho (Piquinês), Fernando Rabelo Gonçalves/Fernandinho Rabelo (Fazenda Ramalhete), Francisco Thomaz da Cunha (Chiquinho Cunha), Hugo Custódio Ferreira (Hugo Patrão), João Pereira da Silva (João Cabeça), José Alves da Silva (Juca Pinheiro), José de Moraes Filho (Deco), Laucídio Mendonça Furtado (Loção), Nelson Gonçalves de Amorim (Nelsinho), Nilson Corrêa (Fazenda Lageado), Olírio Ferreira de Vasconcelos/Nerão (Fazenda Pindaíba), Raimundo Nunes da Silva (Raimundo Paraguaio), Ranulpho Custódio Alves (Ranulphinho), Rubens Catenacci (Rubinho – Fazenda 3R), Valdivino Fernandes de Oliveira (Fião), Jânio Carlos Negrão (Tuta Negrão) e Francisco de Oliveira Carneiro (Carrijinho).

Todos receberam um troféu simbólico de agradecimento da gestão Rogério Rosalin. E segundo o prefeito, essa programação já estará inserida nos próximos aniversários de Figueirão, homenageando outras personalidades.

Presentes o vice-prefeito Fernando Martins, os secretários de Infraestrutura, Denivan Barbosa, de Saúde Giovanni Bertolucci, de Gestão Karina Santos e o vereador Antonio Nabhan.

“É extremamente importante reconhecer o valor dessas pessoas no desenvolvimento de Figueirão e homenageá-las em vida, como estamos fazendo”, disse o prefeito Rogério.

