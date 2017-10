Figueirão comemorou 14 anos com inaugurações, lançamentos de projetos e muita festa para população

O prefeito municipal Rogério Rosalin, juntamente com toda sua equipe de governo e com o apoio da Câmara de vereadores, empresários, proporcionaram aos munícipes uma grade festa para comemorar os 14 anos de sua emancipação.

A administração municipal procurou fazer uma festa que atingisse todos os segmentos do município.

Pela primeira vez na história do município, a cidade vivenciou três dias de comemorações, com inaugurações e lançamentos de obras, lançamentos de projetos visando o desenvolvimento da economia do município, festa do laço cumprido, esporte, passeio ciclístico, shows e o encerramento com a festa do Cupim e da Linguiça para a população.

A administração séria e responsável do prefeito Rogério Rosalin e de Fernando Barbosa, levou pela primeira vez ao município, dezenas de políticos, empresários, que acreditam no desenvolvimento de uma região, que está caminhando para ser o novo eldorado do setor produtivo de carne de qualidade.

As comemorações tiveram início na sexta-feira 29, com a realização do 3º Simpósio da Pecuária Leite e várias palestras direcionadas ao setor produtivo do município.

No sábado, com a presença do governador Reinaldo, senadores, Pedro Chaves, Ronaldo Caiado, deputados estaduais e federal, foram realizadas as inaugurações, da ETA da Sanesul, o asfalto e recapeamentos na cidade, a creche municipal, a ampliação do Hospital Municipal, as 50 Unidades habitacionais, lançamento do Programa Figueirão + Rural e do projeto “Carne de Zebu”, este último feito pelo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Arnaldo Manuel de Souza Borges.

No lançamento do projeto “Carne de Zebu”, estiveram presentes também Coaraci Castilho, chefe de Gabinete do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o senador Ronaldo Caiado, de Goiás, e o ex-deputado federal pelo Paraná, Abelardo Lupion

A noite mais de 3 mil pessoas lotaram o clube do laço para assistir ao show da cantora Mariana Fagundes.

Para fechar com chave de Ouro, o prefeito Rogério Rosalin com apoio dos vereadores e empresários, realizaram a 1ª Festa da Linguiça e Cupim, para toda população e convidados.

Homenagens

Durante todos os dias o prefeito fez questão de homenagear algumas personalidades e políticos que tem contribuídos para o desenvolvimento do município.

O ponto alto destas homenagens ocorreu na manhã do domingo, quando foram homenageadas várias personalidades figueirãoenses que muito contribuiu para o desenvolvimento e progresso de Figueirão, com seu trabalho e sua persistência principalmente nos tempos difíceis do povoamento, e sendo fomentadores da Pecuária no município.

