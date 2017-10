Figueirão: Equipe Nova Conquista é campeã da Copa Aniversário de Futsal

Na noite do sábado (30), no Ginásio de Esportes, foram realizadas as partidas finais da Copa Aniversário de Figueirão de Futsal, evento promovido pela Prefeitura de Figueirão e que faz parte do calendário festivo do aniversário de 14 anos do município.

Participaram das finais quatro equipes, Farmácia Confiança, Conveniência Skinão, Nova Conquista e Juventude

.Com o placar de 6 a 3 a equipe do Nova Conquista venceu a Farmácia Confiança e sagrou-se campeã do torneio. A vice-campeã foi a Farmácia Confiança. O terceiro lugar ficou com a equipe da Conveniência Skinão, que venceu o Juventude por 4 a 2.

O artilheiro da competição foi Willian do Quati, do Nova Conquista e o goleiro menos vazado foi Jorge Lucas, da Farmácia Confiança.

Na preliminar, aconteceram duas partidas entre equipes da Escolinha de Futebol do Novo Futebol Clube, de Campo Grande contra as equipes daqui de Figueirão.

A abertura do evento foi realizada com ordem unida da Patrulha Mirim de Figueirão e também teve apresentação da Banda Municipal de Percussão.

Presentes o vice-prefeito Fernando Martins e os vereadores Luciene Teodoro, Marcelo Martins e Antonio Nabhan, e os secretários, de Educação, Patrik Talhina e de Assistência Social, Beugmar Ferreira e ainda o presidente do Novo Futebol Clube, Américo Ferreira da Silva Neto.

O torneio, que começou no dia 4 de setembro, teve oito equipes participantes: Farmácia Confiança, Conveniência Skinão, Nova Conquista, Figueirense, Sinsemfig, Olímpia, Juventude, e Figueirense B, todas da cidade.

Assecom

Comentários