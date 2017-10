Chefe de Gabinete do MAPA assina liberação para construção de abatedouro em Figueirão

Representando o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o chefe de gabinete do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Coaraci Castilho, assinou a liberação de recursos para a construção de um abatedouro de bovinos para a cidade de Figueirão. A cerimônia de assinatura ocorreu neste fim de semana, durante as comemorações do 14º aniversário de Figueirão, com a participação de senadores da República, deputados estaduais, do Governador Reinaldo Azambuja e outras dezenas de autoridades que prestigiaram a cerimônia.

“O projeto do prefeito Rosalin foi elogiado pelo Presidente da República, Michel Temer, e recebeu caráter de urgência pelo Maggi. O ministro avaliou a viabilidade do negócio e também aprovou a qualidade da carne produzida na região. Esse foi um dos processos com maior agilidade que já passou pelo Mapa, devido a necessidade que temos de apresentar projetos de incentivo à industrialização da carne, e ao momento crítico por que passa o setor. O que era sonho e vontade, passou a ser necessidade para os pecuaristas do Norte de MS”, detalha Castilho, representante do ministro.

Para o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, essa estrutura que será disponibilizada, mesmo de pequeno porte é de suma importância para os pecuaristas que produzem qualidade e já têm um nicho de mercado. “Será uma parceria público-privada, em que os produtores rurais se organizam via cooperativa. O projeto poderá ser replicado depois para outras regiões. A ideia é apresentar ao mercado uma carne de qualidade em que todos conhecerão o processo de produção, a origem, agregando valor a um case de sucesso”, pontua. “A licitação será imediata e a obra executada pela prefeitura será entregue em comodato aos pecuaristas que formarão a cooperativa, embalando a carne com marca própria da região”, completa Rosalin.

Os recursos do Mapa foram conquistados por intermédio do senador Pedro Chaves. “Acredito que este projeto tem tudo para se tornar um piloto e ser replicado no Brasil inteiro”, destacou Chaves. O senador por Goiás, Ronaldo Caiado durante o evento em Figueirão, enfatizou a necessidade de mobilização da classe produtora. “Pecuaristas juntos se tornam verdadeiras potências. O projeto do prefeito Rosalin é de uma ousadia e perspicácia que, poderá, e mudará, o mercado da carne na região Norte de MS”.

O superintendente do Mapa em MS, Celso Martins, afirmou que haverá outros procedimentos na sequência da obra do abatedouro. “Entre as etapas, talvez a mais importante seja a conquista do Sisbi, fase em que nos empenharemos, mas que depende de vários critérios que serão avaliados na estrutura e nos animais”, finaliza.

*Assecom PMF

