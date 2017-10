Chapadão do Sul 30 anos: Pantanal Fight lotou o Ginásio Municipal na noite do último sábado, 30

Aconteceu neste último sábado, 30, o Pantanal Fight, no Ginásio Municipal Carlos Archilha, localizado na Rua Porto Alegre, nº 172, esquina com Rua Campo Bom.

O maior evento de MMA de Mato Grosso do Sul contou com o apoio da Prefeitura de Chapadão do Sul e da Secretaria de Cultura e Esporte e foi realizado pela Federação de MMA do Mato Grosso do Sul. O público lotou o ginásio para assistir as diversas lutas que aconteceram no octógono.

Resultado Oficial das Lutas do PANTANAL FIGHT de MMA 17

GP ATÉ 70 KG

Walker Wilson (Power Fighters São Gabriel) x Dirceu dos Santos (Dragões de Fogo). Vencedor: Walker Wilson, por nocaute técnico aos 3:12 do primeiro round.

Rafael Federice (Tribo da Luta) x Maicon Ribeiro (Sagaz Lutas). Vencedor: Maicon Ribeiro. Por decisão dos árbitros.

Carlos Cavalcante (Higa JJ Gladiadores MMA) x Gleyson Barbosa (Dragões de Fogo). Vencedor: Carlos Cavalcante, por nocaute técnico, aos 32s do primeiro round.

Matheus Augusto (Power Fighters São Gabriel) x Cícero Joventino (Dragões de Fogo). Vencedor: Matheus Augusto, por finalização, aos 2.31m do primeiro round.

Eduardo Galvani (Aliance CG) x Feliph Silva (Mauro Gomes Team), luta de Jiu-Jitsu, Resultado: Empate técnico.

Diogo Ramos (Power Fighters São Gabriel) x Valdemir Val (Ferfight Dourados). Vencedor: Valdemir Vão, por nocaute técnico, aos 45s do primeiro round.

Vitor Fillip (Power Fighters Chap. Do Sul) x Augusto Ângelo (Ferfight Dourados). Vencedor: Augusto Ângelo, por nocaute técnico, aos 2 m do primeiro round.

Ítalo Renato (Poser Fighters Chão. Do Sul) x Paulo Ricardo (Tribo da Luta) Vencedor: Paulo Ricardo, por finalização, aos 3:05 m do primeiro round.

FINAL DO GP ATÉ 66 KG valendo cinturão:

Carlos Cavalcante (Higa JJ Gladiadores MMA) x Matheus Augusto (Power Fighters São Gabriel). Vencedor: Carlos Cavalcante, por finalização aos 4:30 m do primeiro round.

FINAL DO GP ATÉ 70 KG:

Maicon Ribeiro (Sagaz Lutas) x Walker Wilson (Power Fighters São Gabriel). Vencedor: Walker Wilson, Walker Wilson, por decisão unânime dos árbitros.

Jonas Cigano (Saikoo Jiu-Jitsu) x Pabulo Cascão (Higa JJ Gladiadores MMA). Vencedor: Pabulo Cascão, por nocaute técnico, aos 3 m do primeiro round.

Ramão Almeida (Team Pulgatti) x Marcos Vinícius (Tribo da Luta). Vencedor: Ramão Almeida, por decisão unânime dos árbitros.

Samuel Girardelli (Chapadão do Sul) x Marcos Brigagão (Sagaz Lutas). Vencedor: Marcos Brigagão, por nocaute técnico, aos 3:30 do primeiro round.

Confira a galeria de imagens clicando aqui.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos os atletas e todos participantes do evento e também a agradece a presença da população sul-chapadense neste importante evento esportivo que fez parte do calendário dos 30 anos de Chapadão do Sul.

