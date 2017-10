Campanha Outubro Rosa inicia nesta semana com programação especial nas unidades de Saúde da Família e CEM

Com o objetivo de estimular as mulheres a realizar o exame clinico de mama e o exame preventivos de câncer de colo de útero, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, preparou uma programação especial para outubro, mês em que é comemorado mundialmente a prevenção do câncer de mama.

Conforme a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, uma programação especial será realizada nas ESFs – Estratégia de Saúde da Família – e no CEM – Centro de Especialidades Médicas – como parte da Campanha Nacional Outubro Rosa, em combate ao câncer de mama.

“A campanha busca conscientizar a população sobre a doença e ressaltar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao longo de todo o mês de outubro”, enfatiza Adriana Tobal.

A programação da campanha em Costa Rica inclui palestras e o oferecimento de exames. “Será um mês inteiro dedicado à promoção da saúde da mulher e prevenção de doenças como o câncer de mama e o de colo de útero, além disso, as equipes de Saúde da Família estarão realizando dois dias de coleta noturna, 18 e 25 de outubro, quando as unidades de saúde estarão abertas das 18h às 21h. Mulher que trabalha também se cuida”, enfatiza a coordenadora da Atenção Básica Daiane Pupin ao justificar porque oferecer esse horário noturno.

Durante o mês, todas as mulheres que colherem o preventivo receberão um brinde no momento da coleta e um prêmio maior será sorteado no final da campanha.

