Bruno e Marrone se apresentará no próximo dia 22 em Chapadão do Sul

Um dos maiores shows do Brasil acontecerá próximo dia 22(véspera de feriado de aniversário do município) em Chapadão Sul, Bruno e Marrone estará se apresentando com a turnê de 30 anos de carreira da dupla. Somente 3 cidades do Mato Grosso do Sul receberão a Turnê, Campo Grande, Dourados e Chapadão do Sul.

O show que acontecerá no Salão de Eventos do Sindicato Rural de Chapadão do Sul será um show diferente, com apresentação das músicas de sucesso e trazem a lembrança de toda carreira. A dupla sobe ao palco também com as músicas novas “Na Conta da Loucura”, “Tiro e queda”, “Eu mudei demais”, “Enquanto Eu Brindo Cê Chora”, “Ainda gosto demais” e “Stop que ela é top”. E também no repertório de Bruno e Marrone não faltará as antigas que mexeram com muito coração apaixonado como “Por um Minuto”, “Vida Vazia” e o clássico “Dormi na praça”.

Além de Bruno e Marrone, a dupla sul-chapadense Léo & Naty e Dj se apresentaram em uma noite ficará marcado em Chapadão do Sul e também será montada uma mega estrutura.

INGRESSOS

1º Lote Pista R$30,00 – 2º Lote PistaR$45,00

1º Lote área VIP R$40,00 – 2º Lote área VIP R$60,00

As mesas devem ser reservadas exclusivamente pelo telefone ou na Viaje Aqui Turismo que fica na Avenida Seis esquina com a Rua Vinte Um.

PONTOS DE VENDAS

Chapadão do Sul: Viaje Aqui Turismo, Conveniência Parque União e Believe Bijuterias e Acessórios.

Chapadão do Céu GO: Destak News

Costa Rica: Deck Conveniência

Paraíso das Águas: Farmácia Drogamed

Maiores informações na Viaje Aqui ou pelos fones: (67) 3562-1106 ou 9.9826-0111.

O evento é uma realização de Ary Barros e Santo Shows.

*O Correio News

