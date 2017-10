Tempestade de granizo deixa trecho da BR-060 coberto de gelo e destrói posto em Goiás

Uma tempestade de granizo cobriu de gelo um trecho da BR-060 e destruiu um posto de combustíveis, neste sábado (30), em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 200 metros da pista ficaram cobertos por uma espessura de mais de 10 centímetros de gelo. Vídeos mostram a chuva e como ficou a rodovia após o temporal (assista acima).

O telespectador da TV Anhanguera Iury Câmara de Rezende viajava pela rodovia durante o temporal. Ele disse que se assustou muito e ficou com medo de se envolver em um acidente. “Fiz o trajeto de Brasília para Goiânia e, no meio da estrada, houve algo inacreditável, uma tempestade que parecia uma geada. O gelo ficou acumulado na pista, árvores caindo, todos os carros tiveram que parar”, disse.

O temporal ocorreu por volta das 14h deste sábado, no km 68 da rodovia, trecho da rodovia entre Anápolis e Abadiânia. Segundo a corporação, a pista ficou completamente interditada até as 14h30 para a retirada do gelo da pista, feita pela Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia.

Um posto de gasolina ficou completamente destruído ao ser atingido pelas pedras de gelo. Segundo a PRF, apesar da proporção da tempestade, não foi registrada nenhuma ocorrência no trecho da rodovia em virtude da forte chuva.

Ventania na Grande Goiânia

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foram registrados ventos de mais de 55 km/h, entre 21h e 22h de sexta-feira (29), em Goiânia e na Região Metropolitana . Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), nove árvores caíram na capital. Por conta do mau tempo, pousos e decolagens foram cancelados durante a noite no Aeroporto Santa Genoveva.

No Setor Sul, uma árvore caiu sobre dois carros que estavam estacionados próximos ao Hospital Santa Helena. Na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, um carro foi atingido por outra que caiu e ficou atravessada na via. A costureira Maria Divina Araújo estava com o marido dentro do carro e disse que por pouco não se feriu.

“A gente estava passando subindo pra ir pra casa. Aí estava ventando muito e a árvore caiu em cima do carro. Fez um barulhão, que eu achei que estava era acabando o mundo”, contou.

Vento e chuva derrubam árvores, fecham aeroporto e deixam moradores sem energia em Goiânia

Moradores do Setor Gentil Meirelles, na região norte da capital, afirmam que ficaram sem energia por mais de 15 horas após o vendaval. Além do bairro, a queda no fornecimento também foi registrada no Setor Balneário Meia Ponte e em pelo menos outros 20 bairros da Grande Goiânia.

Em nota à TV Anhanguera, a Companhia Energética de Goiás (Celg) informou que está trabalhando “ininterruptamente” para restabelecer o fornecimento em todos os locais afetados pelo vendaval, mas não comunicou prazo para que o serviço seja normalizado.

