Engenheira Ambiental da IACO solicita retratação de notícia equivocada

Venho por meio deste pedir que retifiquem a reportagem que fizeram a respeito do plantio de árvores na Escola Ribeirão da IACO Agrícola, produzida pela Assessoria de Imprensa da prefeitura de Chapadão, a seguir a descrição do que ocorreu no local:

1 – O plantio não foi realizado pela SEDEMA como esta descrito na reportagem e sim com mudas provenientes do viveiro que temos na Usina IACO Agrícola;

2 – Não houve parceria da SEDEMA em nenhum momento, apenas da Secretaria de Educação em conjunto com a Diretora Vânia e as professoras e alunos da Escola Ribeirão Polo (IACO AGRÍCOLA) e nós da Equipe de Meio Ambiente da IACO (Engª Maria Fernanda e Téc. De Meio Ambiente Monique);

3 – Eu, Maria Fernanda citada na reportagem como servidora municipal, nunca fiz parte do quadro de funcionários da Prefeitura, sou Engª Ambiental da IACO há 6 anos.

Peço encarecidamente que corrijam a reportagem, pois as informações que lá estão não condizem com a realidade.

Muito Obrigada!

