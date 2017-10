Acidente na Ponte Alencastro na divisa de Paranaíba com Minas Gerais

Um acidente na manhã deste domingo (1°) envolvendo dois caminhões, por volta das 12h, interditou o tráfego de veículos na Ponte Alencastro, rodovia MS-497, divisa entre os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual, que está no local fazendo a sinalização da via, o acidente teria sido causado pelo buraco na entrada da ponte em Minas Gerais, sentido Mato Grosso do Sul. Até o fechamento desta matéria a PRE não havia confirmado se há vítimas.

Vídeos feitos por populares momentos após o acidente mostram a falha na estrutura da ponte, caminhões tombados e cargas espalhadas pelo chão.

Uma das cargas, aparentemente de produtos de cosméticos, ficou espalhada pelo asfalto da ponte.

O defeito na estrutura da ponte havia sido denunciado pelo JPNEWS no início de setembro. Internautas também fizeram publicações nas redes sociais alertando motoristas que trafegavam pela rodovia.

Em várias publicações pessoas que passaram pelo local relataram o perigo iminente de acidentes por conta da falha na estrutura da ponte.

“Sim. Está muito perigoso, passei ontem. Mas será que alguém (autoridades de MG) poderiam tomar providências??”, questionou Nida Furine.

“Está assim mesmo, passei por lá ontem. É a segunda vez este ano. Temos que compartilhar mesmo.”, afirmou Tatiana Broetto.

“DIVISA – Quem for viajar para Paranaíba MS, tome muito cuidado na entrada da ponte, o buraco aumentou e pode causar acidentes graves. Isso é um aviso importante principalmente para quem irá pegar a estrada a noite”, alertou Beto Brasil.

Além do fluxo diário de veículos, o local recebe turistas que usam as margens do rio para a prática de pesca e lazer aos finais de semana. Grupos de ciclistas também costumam passar pelo local com frequência.

JPNEWS

Comentários