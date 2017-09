Ministro Blairo Maggi anuncia a liberação da verba para construção do abatedouro de Figueirão

Nesta sexta-feira 29, esteve em Figueirão o chefe de gabinete do Ministro da Agricultura Blairo Maggi, o Cel. Castilho, juntamente como o assessor parlamentar Daniel Amaral, para fazer o anuncio oficial, da liberação de R$ 750 mil reais para a construção do abatedouro do município e desta maneira iniciar oficialmente o projeto do BEEF NORTE MS.

O anuncio foi feito durante a realização do lançamento do projeto Produzir Mais e o simpósio do Leite em comemoração aos 14 anos do município.

O prefeito Municipal Rogério Rosalin, emocionado agradeceu o empenho do Presidente Michel Temer, que acreditou no Projeto e em menos de 15 dias fez o anuncio oficial da liberação da verba através do Ministério da Agricultura. “Agora podemos afirmar que o nosso Projeto é uma realidade, vamos em busca de mais parceiros e nesta primeira quinzena já estaremos iniciando os tramites burocráticos para o início das obras” afirmou o prefeito

O empresário Rubens Catenacci, muito eufórico, comemorou a liberação da verba do Ministro e afirmou que Figueirão dá mais uma um passo importante para o desenvolvimento e o progresso.

Na foto, Cel. Castilho, Rubinho e o prefeito Rogério

