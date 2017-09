Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Em Morros Verdes, Inácio conta o ocorrido entre ele e Fernão para José Augusto. Maria Vitória desconfia do interesse de Delfina por Inácio. No Rio, Lucinda esconde uma caixa metálica nos escombros do laboratório. Emília tenta convencer Lucinda a ir ao recital de Celeste Hermínia. Passa-se um mês. Chega o dia do recital de Celeste Hermínia, que é ovacionada no palco. Odete foge de casa, e Conselheiro sai à sua procura com Vicente. Celeste Hermínia encontra Odete e a leva para sua casa. Em Morros Verdes, Inácio e Maria Vitória namoram escondidos durante a pausa da colheita. No Rio, Conselheiro não sabe explicar para Vicente por que não contou para Celeste Hermínia que seu filho com Odete faleceu. Tiana ouve Lucinda esclarecer a Reinaldo o motivo que a levou ao laboratório. Vicente vai à casa de Celeste Hermínia. Conselheiro sofre por causa de Odete. Celeste Hermínia se lembra de Portugal. Em Morros Verdes, Inácio e Maria Vitória se amam.

PEGA PEGA

Eric conta a Domênico que Sandra Helena mencionou uma quantia de dinheiro e deduz que sejam os dólares roubados. Luiza dá um tapa em Lourenço por tê-la beijado e conta para Eric. Marcio afirma a Bebeth que respeitará seu tempo. Maria Pia e Malagueta passam a noite juntos. Agnaldo desabafa com um dos presos. Eric deixa seu celular cair de propósito ao sair do carro de Sandra Helena, para poder rastrear os passos da ex-camareira. Eric segue o carro de Sandra Helena até o aeroporto. Antônia descobre que Sandra Helena foi até o guarda-volumes. Sandra Helena coloca um pouco do dinheiro roubado em envelopes, endereçados aos funcionários do hotel.

A FORÇA DO QUERER

Joyce apoia Ivan. Dita se desespera quando Silvana para de respondê-la. Dantas assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois casamentos. Dita encontra Silvana desmaiada e chama uma ambulância. Eurico e Simone se desesperam com o estado de Silvana. Bibi estranha o comportamento de Rubinho. Elvira acompanha Yuri a uma festa cosplay. Simone confronta Dita. Eugênio conversa com Ritinha. Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários