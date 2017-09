Cabo Saulo sofre acidente e é removido para Capital

É grave o estado de saúde do PM Cabo Saulo da Polícia Militar de Chapadão do Sul após colisão lateral contra o rodado esquerdo de um caminhão carregado de açúcar que vinha da Usina Sonora para Cassilândia por volta das 21 horas (MS) da noite deste sábado. Ele viajava no sentido Cassilândia / Chapadão do Sul quando aconteceu o acidente. Ficou preso nas ferragens de um Fiat Uno completamente destruído. O teto do carro foi arrancado pelos bombeiros com um desencarcerador para a remoção da vítima. Após a violenta colisão o carro do PM se arrastou por uns 50 metros sobre a pista. Como a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) não foi no local a Polícia Militar tirou o carro da rodovia. Saulo foi removido para campo Grande com “vaga zero”

