Prestação de Contas da Saúde é apresentado e revela que em apenas 4 meses foram realizados mais de 25 mil atendimentos

No período de maio a agosto deste ano a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Atenção Básica realizou mais de 25 mil visitas domiciliares feitas por agentes comunitários. Os números foram apresentados em Audiência Pública realizada na manhã de quinta-feira, 28 de setembro de 2017.

A audiência foi aberta pelo vice-presidente da Câmara de Costa Rica – MS, José Augusto Maia Vasconcellos, que no ato representou o presidente Lucas Lázaro Gerolomo que cumpre agenda em Campo Grande – MS, e conduzida pelo diretor-geral da Casa de Leis, Ademilson Lopes. Fizeram uso da palavra o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a Secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, o Secretário de Administração e Finanças Paulo Renato Andriani e o presidente do CMS – Conselho Municipal de Saúde Roney Rodrigues.

Adriana Tobal fez a apresentação do demonstrativo do montante e fonte de recursos aplicados durante o segundo quadrimestre, mostrando por meio de relatório técnico todos os atendimentos realizados nas ESFs – Estratégia de Saúde da Família –, bem como no CEM – Centro de Especialidades Médicas.

Conforme o relatório apresentado pela gestora, somente na Atenção Básica foi realizado 25.459 visitas domiciliares feitas por agentes comunitários de saúde e 19.254 exames laboratoriais; entre outros procedimentos. Já no CEM foram realizados 7.986 exames de média complexidade; 6.071 consultas médicas; 519 eletrocardiogramas realizados no município; 682 ultrassons; 93 tomografias e 110 ressonâncias magnéticas pagas pelo município.

“Ao todo foram 27.240 exames laboratoriais e mais de 25 mil visitas domiciliares feitas por agentes bem como médicos e enfermeiros”, apontou a secretária de Saúde.

Realizada em conformidade com a Lei Complementar Nº 141/2012, que revoga dispositivos da Lei Ordinária N.º 8.689/1993, a Audiência Pública foi transmitida Ao Vivo pela emissora de rádio RCR Band e o vice-presidente da Casa de Leis colocou os telefones (67) 3247 1254 e/ou 9 9963 9512 para que a população que não pode comparecer pudesse tirar dúvidas e enviar sugestões.

“Foi realizada uma ampla divulgação nas mídias escritas, faladas e também enviamos convites individuais para alcançarmos o maior número de participantes na audiência”, enfatizou o vice-presidente José Augusto Maia ao agradecer a presença dos vereadores Waldomiro Bocalan “Biri” e Rosângela Marçal Paes, bem como do público em geral.

A reunião também contou com a presença do da secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, do secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim; do secretário de Turismo, Meio Ambiente Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa.

E ainda, da assessora da Secretaria de Educação Dulcinea Rosa; da diretora administrativa da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – Maria Aparecida Oliveira da Silva; do comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar tenente Esteban Palácios; do assessor de Gabinete Lourenço Felisbino de Paula; da coordenadora da Atenção Básica Dayane de Souza Pupin; do delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes; do tenente do Corpo de Bombeiros Ladislau; da presidente da OAB subseção Costa Rica Elizandra Thais Frezarin Rosa Matsumoto, da gerente Executiva do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social – Tatiana Salomão, do chefe de Cartório Orlando Mascarenhas, alunos do 3º ano das Escolas Estaduais José Ferreira da Costa e Santos Dumont, e da população em geral que teve acesso às informações dos serviços prestados e os gastos do município com a saúde nos meses de maio a agosto de 2017.