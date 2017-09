Publicada lei que concede reajuste salarial de 2,94% aos servidores estaduais de MS

Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul vão ter em 2017 um reajuste salarial de 2,94%. O anúncio do índice havia sido feito pelo governo do estado no início de julho e a lei confirmando o percentual foi publicada nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial, após a proposta ter sido aprovada na Assembleia Legislativa.