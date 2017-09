Prefeitura de Costa Rica incentiva empreendedorismo local com a realização da Feira Rica, edição especial “Dia das Crianças”

O Poder Executivo de Costa Rica – MS por meio da SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – têm realizado diversas ações de incentivo ao empreendedorismo local, entre elas o Projeto Feira Rica.

Neste seguimento, com apoio do Governo Municipal, a Associação de Empreendedores Locais realiza no próximo dia 04 de outubro de 2017 (quarta-feira), a partir das 18 horas, no Mercado do Produtor, mais uma edição do Projeto Feira Rica, dessa vez alusiva ao “Dia das Crianças”, comemorando em 12 de outubro.

O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim destaca a importância do evento para a economia local, inclusive com a geração de empregos e renda. “A feira que já é tradicional no município, ocorre sempre que possível na primeira quarta-feira do mês oferecendo produtos e serviços como: artesanato local, gastronomia e diversos outros segmentos, tendo como principal objetivo fortalecer o empreendedorismo local”.

A edição especial do mês de outubro também irá oferecer diversificada oferta de produtos e serviços, além do tradicional sorteio de brindes, a cada meia hora. Para mais informações ligue (67) 3247 7081.