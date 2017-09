Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1167ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 02/10/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Projeto de Lei nº 43/2017 Vereador Vanderson Cardoso

“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Mulher Rara – Casa de Mentoria para Mulheres Joia Rara, e dá outras providências”.

Requerimento nº 76/2017 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Administração, Orlando L. Castilho, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Quem é a pessoa responsável pelo PROCON?

– Essa pessoa tem participado de cursos de capacitação?

– Estão sendo levadas as demandas dos munícipes, para tirar melhores orientações sobre os fatos?

– E por fim, quando haverá a mudança de local do PROCON e OUVIDORIA para melhor acessibilidade das pessoas que possuem necessidades especiais que procuram por estes locais para serem atendidos?

Requerimento nº 77/2017 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, e com cópia as Escolas Estaduais Augusto Krug Netto e Jorge Amado, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Quantas crianças com deficiência física e/ou intelectual comprovada estão inseridas no Ensino Regular?

– Quantas crianças estão por sala?

– Existem professores auxiliares?

– E, por fim, qual o tipo de capacitação que estes professores estão recebendo para este processo de inclusão?

Requerimento nº 78 /2017 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Quando será feita a destinação de Monitores para ficarem em todos os ônibus escolares, da Rede Municipal de Ensino?

Indicação nº 377/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feita a canalização da valeta localizada na Rua Turmalina.

Indicação nº 378/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feita a troca da cobertura do CEI Pingo de Gente.

Indicação nº 379/2017 Vereador Professor Cicero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual George Takimoto, solicitando Emenda Parlamentar para aquisição de instrumentos musicais para implementação do projeto de música-terapia aplicado aos dependentes químicos internos da ASSOCIAÇÃO GILEADE em nosso Município.

Indicação nº 380/2017 Vereadores Prof. Cicero, Anderson Abreu, Vanderson Cardoso e Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Governador Reinaldo Azambuja, com cópia a Secretaria de Estado e Educação, Prof. Maria Cecília Amendola da Motta, solicitando para que estude a viabilidade da implantação concomitante do Ensino Médio Regular integral e do Ensino Médio Profissionalizante (diurno e noturno).

Indicação nº 381/2017 Vereadores Prof. Cicero, Anderson Abreu, Vanderson Cardoso e Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia a Senadora Simone Tebet, ao Senador Waldemir Moka e ao Deputado Estadual Junior Mochi, solicitando para que, dentro dos tramites legais, “acelerem” o processo de compra dos equipamentos e mobiliários para a Escola Técnica Profissionalizante, recém construída e inaugurada.

Indicação nº 382/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Senadora Simone Tebet, solicitando a destinação de Recursos Financeiros e Orçamentários, para a construção de Sala de Informática, sala para professores e Secretaria, na Escola Municipal do Assentamento Aroeira, no Município de Chapadão do Sul.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei Complementar nº 09/2017. Executivo que: “Dispõe sobre a regularização de Construções no Município de Chapadão do Sul – MS, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 29 DE SETEMBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

