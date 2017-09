Passeio Ciclístico em comemoração à Semana Nacional do Trânsito acontece neste sábado, 30

Acontece neste sábado, 30, às 7h o Passeio Ciclístico em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, realizada em Chapadão do Sul pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Departamento Municipal de Trânsito.

O evento acontecerá na Praça e toda população sul-chapadense está convidada para participar. Após o passeio, haverá o sorteio de três bicicletas para os participantes da ação.

A campanha de 2017 da Semana Nacional do Trânsito tem como temática “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”.

Além do Demutran, estarão presentes: Secretaria de Educação, Detran, Bombeiros e Polícia Militar.

Para mais informações ou dúvidas o contato com o Demutran pode ser realizado através do telefone (67) 3562-6656. O departamento está localizado na Rua 13, nº 765.

