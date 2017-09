Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade. A fase não lhe será das melhores, – no que se refere ao dinheiro.

TOURO – Muito sucesso está previsto para você, neste dia. Terá êxito nos estudos que requeiram grande empenho mental. Dia bom para passeios. Uma nova experiência vai deixar você com um pensamento mais atualizado em relação a tudo e a todos.

GÊMEOS – Faça tudo com originalidade, assim, conseguirá influenciar pessoas importantes para seu progresso. Momentos de inspiração neste dia devem motivá-lo a alguma realização concreta. Momentos agradáveis junto aos amigos.

CÂNCER – Dia dos melhores para contatos profissionais. Os negócios relacionados com o conjugue e com o sexo oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável ao noivado, namoro ou casamento. Você vai recuperar a vontade de brilhar nas festas junto aos amigos.

LEÃO – Faça de tudo hoje, para melhorar suas condição social, amorosa profissional e financeira. As viagens estão favorecidas, bem como os contatos pessoais. Liberte os seus pensamentos em passeios solitários, ao ar livre, e mexa o corpo através de exercícios leves.

VIRGEM – A influência não será das melhores. Terá algumas dificuldades financeiras e familiares. Portanto, tenha a cabeça no lugar procurando a mais fácil solução e não deturpe mais as coisas. Você está mais sociável e cercado de mais carinho.

LIBRA – Assuntos econômicos o aborrecerão logo às primeiras horas deste dia. Mas não se aborreça, pois a tarde terá ótimas chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir a casa própria. Conciliando a sua busca de segurança, aliada a sua versatilidade, saberá agradar a pessoa amada.

ESCORPIÃO – Dia em que terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu trabalho. Haverá colaboração por parte dos superiores e amigos fiéis. Aplique sua capacidade sem descuido e negligência. Quem esta só, não deve pensar em relacionamentos sérios.

SAGITÁRIO – Procure começar o dia com deliberação e propósito de conseguir tudo aquilo que deseja no plano amoroso e profissional. Você terá um dia favorável para levar a bom termo seus objetivos. Uma maior clareza das ideias fará com que as tensões emocionais sejam superadas.

CAPRICÓRNIO – Alguma coisa diferente poderá acontecer hoje. Bom dia para testes, concursos, meditação e tratamentos de saúde. Programe um negócio e terá êxito. Fase propícia para progredir através do trabalho. Isso vai deixar você com muita disposição física e mental, que irá levá-lo a prática de esportes.

AQUÁRIO – Hoje, você poderá ter uma ideia promissora de sucesso. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seus dinheiro, seu trabalho e com sua saúde. Dê mais atenção aos seus colaboradores e amigos dentro do seu ambiente profissional.

PEIXES – A influência deste período diz respeito à probabilidade muito grande de receber notícias, visitas ou recados. Serão favorecidas as relações de amizades com artistas e cientistas e haverá probabilidade de casamento, mesmo pela segunda vez.

