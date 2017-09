Homem tenta matar amigo da ex em Cassilândia

N. F. D., 41 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite do dia 27 na rua Natalino Ferreira Doce em Cassilândia (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima informou que por volta das 17h, foi para casa de sua amiga para conversar e tomar tereré. Uma terceira pessoa estava junto com eles. Ela é ex-convivente de J. F.

O suspeito apareceu na casa onde estavam, munido de um pedaço de pau, a fim de brigar e atingir N.

Entraram em vias de fato, rolando no chão, mas N. conseguiu dominar o suspeito que posteriormente soltou o pau e fugiu, nesse momento a vítima também foi embora para sua casa, pois tinha compromisso na igreja à noite.

Após esse compromisso, a vítima retornou a casa de sua amiga por volta das 21h50.

Quando a vítima sentou na calçada, o suspeito chegou em uma moto, com um revólver nas mãos, de calibre 0.38, e ao ver o suspeito, a vítima entrou pelo portão procurando se proteger, foi onde houve o primeiro disparo, atingindo a parede, no lado direito da porta.

Em seguida, já no interior da casa, houve o segundo disparo, dessa vez atingiu a porta de saída para os fundos, transpassando-a e atingindo ainda a parede.

Após os disparos, ele fugiu, achando que tinha acertado a vítima.

Ainda falou com sua ex-convivente por mensagem no celular, dizendo que se a vítima não morresse dessa vez, ele o mataria nem que fosse na faca, por este motivo a vítima procurou essa delegacia de polícia para registro do presente boletim de ocorrência.

As informações são da Polícia Civil de Cassilândia.

*Cassilândia Noticias

