Final de semana com grandes atrações no Barzinho Oriental

O Barzinho Oriental já se consagrou como um dos principais pontos de confraternização das famílias e amigos de Chapadão do Sul, e para este final de semana os proprietários garantiram atrações. Nesta sexta-feira (29) as 20 horas acontece no Barzinho Oriental a Pesagem e Encarada do Pantanal Fight que acontecerá em Chapadão do Sul no sábado às 19h30 no Ginásio Municipal Carlos Archilha. O evento terá diversas lutas entre lutadores do Mato Grosso do Sul, além da presença do árbitro internacional André Ricardo “Xaropinho” e atletas do TUF Brasil como Fernando Duarte e Wand Lopes.

Logo após a pesagem acontecerá dois shows ao vivo, com a dupla sertaneja Helton Rodrigues & Henrique e o Cantor Edy Santiago, com melhor do MPB e Pop Rock.

No sábado (30) haverá novamente a apresentação da dupla Helton Rodrigues & Henrique e o Cantor Edy Santiago

O Barzinho Oriental é a casa de porções mais completa de Chapadão do Sul. O novo cardápio com 50 novidades em mais variados tipos de porções tanto da culinária japonesa, peixes fritos e também porções de carnes exóticas, e agora a novidade é as 10 opções de drink’s e além daquela cerveja mais gelada da cidade, além de um ambiente aconchegante para seu público.

O Barzinho Oriental está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Está aberto de terça a domingo. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

