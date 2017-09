Executivo Municipal e Estadual firmam parceria de implantação de 4.612 m de rede coletora de esgoto em Chapadão do Sul

O Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, está em Campo Grande, onde assinou um convênio com o Governo do Mato Grosso do Sul em uma ordem de serviço para implantação de 4.612 m de rede coletora de esgoto e 472 ligações domiciliares de esgoto. Valor: R$ 547.015,92.

O pacote de investimentos liberado por Reinaldo Azambuja é composto por maquinários e obras, entregues e lançadas. Para ele, a medida fortalece a empresa de saneamento do Estado. “Os indicadores da Sanesul já são extremamente positivos, mas queremos ampliar os serviços para que os resultados sejam cada vez mais expressivos”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Rocha, pequenas e grandes cidades estão contempladas. “Três Lagoas recebe R$ 20 milhões para obras de reservação, distribuição e capitação de água. Em Porto Murtinho vamos terminar a obra de esgotamento sanitário que se arrasta há anos, e ao mesmo tempo vamos iniciar a construção da primeira estação de tratamento de esgoto de Ivinhema”, pontuou.

Responsável pela gestão dos sistemas de água e esgoto de 68 municípios sul-mato-grossenses, a Sanesul ocupa a posição de número 878 no ranking das maiores empresas do Brasil – elaborado pelo jornal Valor Econômico. A empresa também atua em 54 distritos do Estado. “Conquistamos essa marca por causa da dedicação, empenho e comprometimento de todos os servidores. Estamos na elite das empresas do País”, frisou o diretor-presidente Luiz Rocha.

Um dos motivos para o posicionamento é a qualidade das obras. De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura Marcelo Miglioli, a integração do segmento é uma realidade em Mato Grosso do Sul desde 2015. “A Sanesul trabalha integrada com a Agesul, a MSGás e a Agehab, cuidando de forma planejada e eficiente para que o Mato Grosso do Sul não perca recursos. Exemplo disso é quando vamos fazer pavimentação urbana: a Sanesul faz o esgoto antes para depois a Agesul fazer o asfalto”, explicou.

Ao todo, 23 municípios foram beneficiados: Aquidauana, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

*Assecom PMCS

