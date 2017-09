Aroeira Empreendedora: SEDEMA leva Vaca Móvel para realizar diagnósticos aos assentados

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, realizou no início de 2017, planejamento semestral, para execução de atividades no assentamento aroeira.

O projeto Aroeira Empreendedora surgiu, e está sendo executado com diversas ações, levando tecnologia, informação e desenvolvimento aos agricultores familiares. Dentro deste planejamento, estão os laboratórios móveis (Agro Móvel, Vaca Móvel e Rufião Móvel), projeto em parceria com o Sebrae/MS, que traz o desenvolvimento da produção e ajuste da qualidade leiteira, adequação do processo produtivo, junto ao planejamento e distribuição sincronizada da produção.

O primeiro atendimento realizado, foi o Rufião Móvel (veterinário), que é utilizado para monitoramento e avaliações reprodutivas. O laboratório composto com equipamentos de ultrassom para diagnóstico de gestação, traz instrumentos para inseminação artificial e para coleta e análise de sêmen, os atendimentos foram realizados nos dias 04 á 09/09.

Nesta segunda-feira (25), teve o início a segunda etapa do projeto, onde os produtores estão recebendo a visita do Vaca Móvel (veterinária), que é composta por uma unidade móvel equipada com instrumentos de laboratório que permitem a realização de testes e análises do leite durante o atendimento nas propriedades. O laboratório móvel é utilizado no monitoramento da qualidade do leite (exames e recomendações), sanidade (vacinas e controle de mastites) e saúde e bem-estar animal (controle de stress térmico e tratamento de enfermidades), os atendimentos seguem até amanhã (30) no assentamento Aroeira em Chapadão do Sul.

Os produtores receberão ainda a visita do Agro Móvel (agrônomo), que dispõe de equipamentos e tecnologias para o monitoramento e caracterização de fatores críticos que interferem na produção agrícola, além de dar suporte nas orientações de manejo nutricional, solo, pastagem e gerenciamento zootécnico, com o objetivo de estruturar a produtividade.

Quem conduz esses laboratórios sobre rodas são veterinários, agrônomos e técnicos do IBS (Instituto Biosistêmico), que surgiu no brasil com o intuito de promover o desenvolvimento a partir da inovação e da sustentabilidade.

Os atendimentos estão sendo realizados gratuitamente e percorrerão as propriedades do assentamento aroeira até dezembro deste ano. A Sedema realiza a gestão e execução deste projeto, maiores informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-1821 ou se preferir pelo e-mail saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br.

Comentários