Alunos da Escola do Campo Ribeirão realizaram o plantio de diversas árvores

A Secretaria de Educação e a Escola do Campo Ribeirão realizaram atividades que trabalham a preservação do meio ambiente, em homenagem ao dia 21 de setembro, dia da árvore. Assim, realizaram o plantio de árvores sob a orientação da servidora municipal Maria Fernanda, com o apoio da diretora das escolas do Campo Vânia Quirino e o adjunto Lucas Rodrigues.

Essas ações, colaboraram para que as crianças aprendam a fazer o plantio e saber da importância do reflorestamento na vida de todos os seres humanos.

Além da Escola do Campo Ribeirão, a ação contou com a parceria da Iaco e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os envolvidos nesta importante ação educativa e agradece o empenho de todos os servidores.

