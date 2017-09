Abertura das Festividades dos 14 Anos de Figueirão é nesta sexta-feira

Em comemoração aos 14 anos de Figueirão a Prefeitura preparou uma programação completa, que vai incluir a entrega de obras, show com grandes artistas e diversas celebrações.

Dentre os convidados, diversos políticos do estado e do Brasil estarão presentes como deputados estaduais, vereadores, o Presidente da Assembléia Legislatica do MS, Junior Mochi, o Senador Ronaldo Caiado e o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

O evento começa na sexta-feira (29) a partir das 14 horas com o Encontro Regional do Laço Comprido. As 21 horas, acontece o show da Dupla Victor Gregório & Marco Aurélio.

No sábado (30), na parte da manhã, serão entregues algumas obras em parceria com o Governo do Estado, como a Estação de Tratamento de Esgoto (Sanesul), Recapeamento e Sinalização das vias urbanas em frente da Câmara de Vereadores, Creche Municipal e a ampliação do Hospital Municipal.

As 10 horas da manhã, o Prefeito Rogério Rosalin e o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, faram a inauguração das 50 casas populares no Residencial Figueira.

Na parte da tarde haverá um Leilão de Gado com criadores de Figueirão e região, e a noite o show ficará a cargo da cantora Mariana Fagundes.

Para finalizar a festa, domingo (01), haverá um Passeio Ciclístico as 8h da manhã e um almoço especial com a Festa do Cupim e da Linguiça a partir do meio dia. O fechamento ficará por conta do Laço Comprido, as 18 horas;

Veja a programação completa de todos os dias:

Figueirão 14 Anos – Pré Programação

Sexta Feira – 29/09/17

⦁ 14hs – Inicio Laço Comprido (Encontro Regional)

⦁ 14hs – 3º Simpósio Leite

⦁ 17hs – Lançamento Projeto Produzir Mais 2

⦁ 21hs – Abertura das Festividades dos 14 Anos de Figueirão (Abertura com prefeito, vice e autoridades presentes)

Show com Victor Gregorio e Marco Aurélio

Show Baile com o Grupo Sociedade Baileira

Sábado – 30/09/17

⦁ 06h30 – Inicio do Laço Comprido (2º Dia)

⦁ 07h à 08h – Recepção das autoridades politicas

⦁ 09h às 09h30 – Visitação de Obras a Serem Inauguradas, (Estação de Tratamento de Esgoto (Sanesul) + Centro Administrativo Auxiliar + Recapeamento e Sinalização das Vias Urbanas em Frente da Camara de Vereadores + Creche Municipal + Ampliação do Hospital Municipal);

⦁ 09h30 às 10h – Café no Sindicato Rural de Figueirão e Entrevista do Governador para Radio de Costa Rica (FM Cidade);

⦁ 10h às 11h – Inauguração das 50 Casas Populares no Residencial Figueira com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

⦁ 11h – Lançamento Projeto Carne de Zebu

Palestras com o Senador Ronaldo Caiado, Ex Deputado Federal Abelardo Lupion e Arnaldo M. de Souza Machado Borges.

Além disso, Rubinho Catenacci, da Fazenda 3R, Thiago Corazza, da Fazenda Ventura e Ricardo Sechis, da Beef Passion irão palestrar sobre cases de sucesso nas suas áreas de atuação.

⦁ 13h – Cortes Especiais & Degustação – Sebáh “The Butcher”

⦁ 13h30 – Homenagem para Autoridades presentes em Figueirão

⦁ 14h – Leilão de Gado – Criadores de Figueirão e Região

⦁ 17h – Final do Campeonato de Futsal e Lançamento da Escolinha de Futebol Atleta Novo

⦁ 21h – Festividades dos 14 Anos de Figueirão

Show com Dani Santana

Show com Dudulino

Show com Mariana Fagundes

Show Baile com o Grupo Sociedade Baileira

Domingo – 01/10/17

⦁ 08h – Passeio Ciclístico

⦁ 10h – Homenagem ao Desbravadores e Tropeiros da Pecuária de Figueirão

⦁ 12h – Festa do Cupim e da Linguiça (Churrasqueada e Bailão com Sociedade Baileira)

⦁ 18 h – Término do Laço Comprido;

Obs: os horários do evento no sábado podem sofrer alterações devido as condições meteorológicas

*MS Todo Dia e Assecom-PMF

