Secretário de Administração e Finanças recebe visita do Superintende do IBGE

O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Paraíso das Águas, Ildo Furtado, recebeu uma visita do Superintendente da base operacional do setor de mapeamento cartográfico do IBGE, Hélio dos Santos Oliveira.

O Superintendente está na região à trabalho, realizando o Censo Agropecuário 2017, e também preparando o Censo 2020.

Durante a visita, o Secretário Ildo Furtado aproveitou para levar o superintendente Hélio Oliveira para visitar as obras que estão em andamento no município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

