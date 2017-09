Secretaria de Educação de Chapadão do Céu participa de Fórum e Encontro de Educação Ambiental

Nos dias 17 a 20 de setembro, a Secretaria de Educação de Chapadão do Céu, através da colaboradora Bruna Rengel, participou do IX Fórum Brasileiro e IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental, na Universidade UNIVALI de Balneário Camboriú-SC.

Chapadão do Céu foi representado em algumas Mesas Redondas e Jornadas Temáticas. Entre vários temas abordados houve alguns de grande destaque como: Diálogos entre as Políticas Internacionais para a Educação Ambiental (sobre o documento Tratado de Educação Ambiental, que norteia a Educação Ambiental no Brasil); Agroecologia e Economia Solidária (que debateu sobre a agricultura familiar e alimentos orgânicos); Políticas de Educação Ambiental e a Responsabilidade Socioambiental das Empresas e Trabalhadores (cases de sucesso da Aurora Alimentos, Itaipu Binacional e Assembléia Legislativa de SC); Políticas de Educação Ambiental e a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos (o fim dos lixões a céu aberto) e Diálogos entre a REBEA e outros coletivos sobre a PNEA/ProNEA e Políticas Estaduais e Municipais.

No evento, nosso município teve a oportunidade de mostrar um trabalho ambiental.

Bruna Rengel, da Secretaria de Educação de Chapadão do Céu, Maristela Benites e Simone Mamede, ambas da Univerisidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal, demonstraram o banner (pôster) com o trabalho realizado pelo Instituto Mamede, Secretaria de Educação de Chapadão do Céu, com o apoio da Cerradinho Bioenergia.

“Nosso trabalho teve como título “A trama das ciências enquanto estratégia de formação de educadores, proteção e conservação do Parque Nacional das Emas” e foi realizado em 5 oficinas com professores do nosso município com o objetivo de visar a formação transdisciplinar com formas de aprendizagem, interação e aplicação criativa de conteúdos curriculares relacionados à Educação e Sustentabilidade, tendo o Parque Nacional das Emas e o Cerrado como áreas-núcleo e temas para as atividades desenvolvidas.

Vale ressaltar, que este nosso trabalho, abre a edição da Revista Brasileira de Educação Ambiental (ISSN: 1981 1764), São Paulo-2017, Volume 12, Nº 3, que se refere aos Anais do IX Fórum Brasileiro e IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental.” Declara Bruna.

