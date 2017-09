Prefeitura entrega uniformes para a Patrulha Mirim de Figueirão

Em solenidade realizada no CRAS, na manhã da quinta-feira (28), foram entregues aos alunos da Patrulha Mirim de Figueirão, kits de uniforme contendo calça, camiseta, moleton, meia e tênis.

O projeto da Patrulha Mirim foi desenvolvido em Figueirão graças ao empenho da primeira-dama Graciela quando Secretária de Assistência Social e embora em fase de formação, a Patrulha Mirim já participa de diversas atividades sociais no município.

Segundo Graciela, dá para se notar a satisfação de mães e pais dos alunos/patrulheiros, cuja conduta e rendimento escolar melhorou muito graças ao treinamento que vem recebendo na Patrulha Mirim. “Este projeto beneficia não só a sociedade como um todo, mas individualmente cada adolescente nele inserido, porque busca formar um caráter digno e forte, baseado na educação moral e cívica, formando cidadãos para o bem”, disse a primeira-dama.

“Esses são uniformes de alunos do projeto Patrulha Mirim, no final do ano estaremos entregando os uniformes de patrulheiro formado, já definitivo. A Polícia Militar de Figueirão está de parabéns, notadamente o comandante sargento Hernandes e a policial Joyce, pelo desenvolvimento deste projeto social que em muito beneficia nossos jovens e suas famílias, em prol de uma sociedade mais organizada e justa”, disse o prefeito Rogério.

Presentes à cerimônia, o prefeito Rogério e a primeira-dama Graciela, o comandante do 3º Grupamento da Polícia Militar de Figueirão, sargento Hernandes, a soldado-PM Joyce Barreto, coordenadora do PROERD e da Patrulha Mirim, o secretário de Assistência Social, Beugmar Ferreira, a equipe de funcionários do CRAS, os vereadores Marcelo, Luciene, Flávia, Nabhan, Carlitão e o presidente da Câmara, Roni Silva, além de pais e parentes dos alunos/patrulheiros.

*Assecom PMF

Comentários