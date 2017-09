Prefeito de Chapadão do Sul é empossado como presidente da 168ª Junta de Serviço Militar

Na manhã desta quinta-feira, 28, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, foi empossado oficialmente como presidente da 168ª Junta de Serviço Militar, de Chapadão do Sul, embora já ocupasse o cargo desde o começo do ano, após a posse como prefeito.

O ato aconteceu na sala de reunião da Prefeitura de Chapadão do Sul e contou com a presença do major e chefe do Posto de Recreação e Mobilização de Campo Grande Mauro André Valério e pelo primeiro-tenente e delegado da 4ª Delegacia de Serviço Militar de Campo Grande Jeremias Pires Silva.

Além da posse, os militares aproveitaram a ação para realizar uma visita para orientação técnicas, sanando dúvidas do presidente da Junta Militar sul-chapadense e também verificando as necessidades da atual estrutura existente no município.

O prefeito João Carlos Krug realizou o juramento de posse e parabenizou os militares pelo efetivo trabalho que está sendo realizando em Chapadão do Sul.

Além do prefeito e dos militares, estavam presentes: secretário de Finanças e Planejamento Itamar Mariani, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretária de Infraestrutura e Projetos Sônia Maran, secretário de Administração Dinho, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário adjunto Rodrigo Alves, secretário adjunto André dos Anjos, vereador Anderson Abreu e Karen Porfirio representando o secretário da 168ª Junta de Serviço Militar Valdir Pivatto.

*Assecom PMCS

