Policia Militar prende dupla de moto por tráfico de drogas em Chapadão do Sul

obilizada para tentar prender dois assaltantes que barbarizaram o comércio com três assaltos á mão armada em menos de 24 horas a Polícia Militar acabou prendendo dois traficantes que trafegavam numa Titan 125 nas imediações do Posto Novo Mato Grosso. Os moradores honestos de Chapadão do Sul estão com o “saco cheio” da ação de ladrões e outras categorias de bandidos. Um deles acionou o telefone de emergência da PM (190) sobre a presença da dupla na MS-306 em atitude suspeita. Os dois (adulto e um menor) se apresentam como estudantes, mas são “trabalhadores” do tráfico “formiguinha” nos bairros nas imediações de escolas do município.

Como logo deverão estar nas ruas contam sempre a mesma história. Informaram que compraram as 28 gramas de crack na Praça da Goiás por R$ 300,00 de um homem que não “sabem quem é” e venderiam por R$ 600,00. A cadeia de acontecimentos que resulta nos assaltos a estabelecimentos comerciais começa nestes “negócios” envolvendo o tráfico de drogas com os “di menor” que se apresentam aos policiais como “estudantes” que sequer entram numa sala de aula.

De positivo na apreensão do menor e na prisão do adulto está no fato da Polícia Militar estar agindo com muita agilidade dentro da estrutura precária disponível para tentar tirar de circulação a “chinelagem” que infesta os bairros. Nesta quinta-feira as polícias Militar e Civil devem continuar mobilizadas na tentativa de prender os assaltantes que tiram o sono dos comerciantes.

*Cesar Rodrigues – Chapadense News

