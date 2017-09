Parabéns Paraíso das Águas! Terra de oportunidades de crescimento e ser feliz

Paraíso das Águas comemora no dia 30 de setembro de 2017, 14 anos de emancipação político-administrativa e somente 4 anos e 9 meses desde sua instalação em 1º de janeiro de 2013, quando passou à ser administrada independentemente, deixando de ser distrito de Costa Rica e tornando-se município instalado.

Para comemorar esta data especial, a Prefeitura Municipal preparou uma vasta programação, que inicia nesta quinta-feira, às 19h com o 1º Rodeio de Aniversário de Paraíso das Águas, com entrada franca todos os dias e show com Leonardo Santana (29/9 – sexta-feira), Canto da Terra (30/9 – sábado) e Luis Goiano e Girsel da Viola (01/10 – domingo). O evento é em parceria com a Federação de Rodeio de Mato Grosso do Sul – FERMS, Rodeio e Companhia, com o apoio da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo do Estado.

Segue programação de aniversário do município: Dia 28/09/2017 – A partir das 19 h, abertura da Festividade do Aniversário do Município e início da Festa do Peão. Dia 29/09/2017: – A partir das 19 h, Festa do Peão e show com o cantor Leonardo Santana. Dia 30/09/2017: – 9h Inauguração da Ampliação do ESF, entrega de Veículo para Secretaria de Saúde e assinatura de Ordem de Serviços de Obras; – A partir das 13h, início da final da Copa de Futsal novos talentos no Ginásio de Esportes. – 16h, apresentação dos veículos e máquinas da municipalidade; – A partir das 19h, Festa do Peão e show com o Grupo Canto da Terra; Dia 01/10/2017: – 7h, apresentação da Banda Musical, da Capoeira e início do passeio ciclístico, com saída da praça central; – 19h, Festa do Peão e Show com Luiz Goiano e Girsel da Viola. ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários