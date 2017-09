Onda de assaltos continua em Chapadão do Sul desta vez foi Mercado no Sibipiruna

Mais um assalto a comercio de Chapadão do Sul está deixando os comerciantes em pânico, depois de dois assaltos a padarias em menos de 24 horas, desta vez os bandidos assaltaram um mercado no Bairro Sibipiruna na noite desta quarta-feira. Dois homens encapuzados chegaram anunciando que queriam o dinheiro. Arrancaram uma corrente do pescoço do comerciante e levaram uma quantia não revelada. Os vagabundos foram flagrados por câmeras de segurança e pelas características físicas não será difícil a identificação visual.

Um dos ladrões pé-de-chinelo que ataca comerciante para levar trocados é gordo e de fácil identificação. Já o outro é magro e também pode ser reconhecido pelas imagens. A onda de assaltos deixou a população apreensiva e a Polícia Militar em estado de alerta, determinada em prender os ladrões. Os comerciantes não podem fechar os estabelecimentos, precisar trabalhar e ficam expostos.

ASSALTOS:

Na noite de terça-feira (26), a Padaria Ki-Pão foi assaltada (Confira o Vídeo Aqui) por volta das 23 horas na área central de Chapadão do Sul, por uma dupla que estava em um moto, um dos bandidos mostrou a arma e pediu o dinheiro que estava no caixa enquanto o outro esperava do lado de fora para ajudar na fuga. O meliante não se preocupou em esconder o rosto. A quantia de dinheiro roubada não foi revelada.

Na tarde desta quarta-feira (27), por volta das 15 horas, novamente uma padaria foi assaltada, desta vez foi uma na Avenida São Paulo no Bairro Flamboyant, um homem com sotaque carregado chegou armado com um revólver calibre 38 e foi pedindo o dinheiro. Vestia camisa preta, bermuda florida e chinelos. Usava capacete e óculos escuros e depois de revirar a gaveta do caixa – sem dinheiro – saiu correndo em direção à Rua dos Lírios.

No começo do mês dois comercio de chapadão do sul foi assaltado em menos de 30 minutos. O primeiro aconteceu no Polo Industrial onde um homem com um capacete na cabeça, chegou ao local, e colocou no pescoço da vítima um revólver calibre 38, dizendo que queria o malote, e que sabia que ali teria dinheiro. A vítima disse que não tinha dinheiro pois iria fazer o pagamento somente dia 12, então o bandido exigiu que a vítima assinasse diversos cheques. Na fuga, o bandido levou os cheques e uma bolsa feminina contendo mais quatro talões, além da quantia de R$ 2.000.00 (Dois mil reais).

Logo após este assalto dois indivíduos chegaram em uma moto, entraram na conveniência do Posto Ecológico, e com um revólver, roubaram o estabelecimento. De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos estavam em uma motocicleta de cor preta, sendo que a placa tinha uma fita isolante que cobria parte do numeral. No momento do roubo, os meliantes pediram o dinheiro que estava em uma caixinha onde eram guardadas as notas de maior valor. As câmeras de vigilância mostram que os autores, aparentemente, são os mesmos que realizaram um assalto na região do polo industrial minutos antes.

* O Correio News – Com Informações Chapadense News

