I Campeonato Regional de Futebol 7 Society começa neste final de semana em Chapadão do Sul

Começa neste sábado, 30, o I Campeonato Regional de Futebol 7 Society em Chapadão do Sul, que terão seus jogos disputados no estádio da Serc. O Campeonato é promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul através da Secretaria de Cultura e Esporte.

A competição terá seis equipes na categoria master e seis equipes na categoria veterano. Cada categoria é composta por dois grupos de três times, onde os dois melhores de cada grupo avançam para semifinal.

Na categoria Master a competição conta com as seguintes equipes: GAÚCHA PEÇAS/RR/A POPULAR ESPORTES, ASPUMCS, SERC/IPL SERVIÇOS, AUTO ELÉTRICA DO ZÉ, PROJETO ENGENHARIA E AGROSAN/ELCO ELETRICIDADE.

Já na categoria Veterano o Campeonato será disputado entre: SERC/MARIANI & MACEDO, AGROSAN/ELCO ELETRICIDADE, RR/GAÚCHA PEÇAS/A POPULAR ESPORTE, CHAPADÃO DO CÉU, COSTA RICA E GAZIN/POSTO AVENIDA.

A 1ª rodada acontece neste sábado, 30, às 15h, entre AGROSAN/ELCO ELETRICIDADE e CHAPADÃO DO CÉU pela categoria Veterano e é seguida pelo duelo entre AGROSAN/ELCO ELETRICIDADE e ASPUMCS pela categoria Master.

A 2ª rodada também acontece neste final de semana, domingo, 01, às 8h, tendo o primeiro jogo entre SERC/IPL SERVIÇOS AGRÍCOLAS e PROJETO ENGENHARIA e terá posteriormente o duelo entre SERC/MARIANI & MACEDO e COSTA RICA.

*Assecom PMCS

