Filho presencia pai morrer soterrado após silo de milho estourar em fazenda

Morreu nesta quarta-feira (28), na cidade de Sete Quedas – distante 459 quilômetros de Campo Grande- Adalgoberto Rodrigues Miranda, de 56 anos. Ele morreu soterrado após um silo de milho estourar.

O filho da vítima disse que viu o pai morrer soterrado. Adalgoberto estava fechando o registro do silo quando as chapas de metais do silo rasgaram e o funcionário acabou soterrado. Informações são de que o silo estava no limite tolerável do estoque.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima trabalhava há 16 anos no local e que outras pessoas que estavam próximas ao silo também presenciaram o acidente que terminou na morte de Adalgoberto, que ficou soterrado por aproximadamente 14 horas até o seu resgate.

O silo teria sido construído há 12 anos. O caso foi registrado como morte a esclarecer. As causas do acidente são investigadas pela polícia.

*Midia Max – Foto ilustrativa

