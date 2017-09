Aparecida do Taboado comemora 69 anos com show do Almir Sater

Além de Amambai, nesta quinta-feira (28), a cidade de Aparecida do Taboado, completa 69 anos de emancipação. Em comemoração, Almir Sater fará um show na Praça do Santuário, às 22h.

Segundo a prefeitura, o evento marcará também a abertura da Festa das Nações, que neste ano ganhou um dia a mais, sendo realizada nos dias 28, 29 e 30, com show todas as noites, além de apresentações culturais e comidas típicas.

Famosa

Aparecida do Taboado é conhecida como “A terra dos 60 dias apaixonado” por causa da música “60 dias apaixonado”, de autoria de Constantino Mendes e Darci Rossi, gravada por Chitãozinho e Xororó. A cidade também é conhecida por conta da famosa “Festa do Peão de Boiadeiro”, festividade nacionalmente famosa que ocorre desde 1969, e que revela grandes ícones do rodeio. Outro destaque é o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, que possui grande significado para os fiéis da cidade e região.

A economia do município depende da pecuária e indústria que desponta pela localização em relação a grandes mercados consumidores como o estados de São Paulo e Minas Gerais.

É o 4º município mais industrializado do Estado, tendo um comércio em crescimento e economia forte no setor da agropecuária. Situada no leste de MS, a cidade tem mais de 22 mil habitantes e também é destaque na plantação de eucalipto.

*Campo Grande News

