Vereadores participaram da inauguração de Cogeração na Cerradinho Bio

Na ultima quarta-feira (20), foi inaugurada a segunda etapa da cogeração de energia, com a presença dos Vereadores: Francisco Ronildo Galdino(presidente), Roneilce Barbosa, Luiz Alberto, Marcos Navarini, Sérgio Barbosa, Walter Rosa, Vice-Governador José Eliton, Prefeito de Chapadão do Céu Rogério Graxa e Vice-Prefeito Alcides de Sá Soares, Prefeito de Chapadão do Sul (MS), João Carlos Krug, Presidente da ACICC, Demilson Guimarães, Gerente do Sicredi, Tatiane Stadler, Ex-Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, Luciano Sanches Fernandes (sócio proprietário) e família, juntamente com autoridades civis e militares.

O evento iniciou com apresentação das crianças do Projeto Criança Doce Energia mantido pela Cerradinho e a entrega de uma viatura doada pela Usina a CPE (Comando de Policiamento Especializado), de Chapadão do Céu.

Na sequencia foi apresenta a obra que contou com um investimento de 250 milhões de reais. Agora a usina conta com uma nova caldeira com sistema ciclo regenerativo, método que permite produzir vapor e energia de forma eficiente. Além disso, a caldeira possibilita a queima de matérias-primas alternativas como cavaco de madeira, capim e outras fontes de carbono, como resíduos urbanos tratados, contribuindo com o meio ambiente.

Outros dois turbo geradores, de 45 MW cada, também foram instalados. Agora detemos capacidade de produção total de 160 MW de energia, suficiente para abastecer um município de até 500 mil habitantes e suas indústrias. A partir da expansão de seus canaviais nas próximas safras, a Cerradinho Bio terá biomassa suficiente para gerar e exportar 594 GWh de energia por safra, se transformando na maior termelétrica de biomassa do Brasil.

Em nome da Câmara Municipal, o Presidente Francisco Ronildo Galdino destacou a importância da Cerradinho Bio para Chapadão do Céu.

“Gerando mais de 3800 empregos diretos e indiretos a Cerradinho é motivo de orgulho para o nosso munícipio, uma empresa preocupada com a qualidade de vida de seus colaboradores e em especial com a questão ambiental, aliando alta produtividade, produção de etanol e geração de energia. A empresa vem se consolidando no mercado como uma das maiores do país”. Destacou Francisco Galdino.

Entrega das chaves da viatura para a CPE Apresentação Projeto Criança Doce Energia

Fonte ( Aseccom CMCC com inf. Cerradinho Bio)