Sem controle: onda de assalta triplica em Chapadão o Sul -população está preocupada

Assaltantes estão brincando de “gato e rato” com a Polícia Militar em Chapadão do Sul e praticaram o segundo assalto numa padaria em menos de 24 horas. Depois da Kipão, na noite de terça-feira, foi a vez da Padaria São Paulo (Avenida São Paulo) às 15 horas. Um homem com sotaque carregado chegou armado com um revólver calibre 38 e foi pedindo o dinheiro. Vestia camisa preta, bermuda florida e chinelos. Usava capacete e óculos escuros e depois de revirar a gaveta do caixa – sem dinheiro – saiu correndo em direção à Rua dos Lírios.

O crime organizada esta tomando conta da cidade. A população está preocupado com os últimos acontecimentos e o aumento absurdo dos assaltos praticado na cidade e nenhuma prisão foi efetuada.

Nesta semana, foram várias ocorrências de assaltos a mão armada em estabelecimentos comerciais e também nas pessoas que andam pelas as ruas.

Os moradores de Chapadão do Sul, estão preocupados com a segurança na cidade e prometem para próxima semana, uma mobilização na tentativa de se buscar uma solução para o seríssimo problema na cidade.

Existem até a possibilidade da criação da Guarda Municipal dentro do municipio. Os poderes Executivo e Legislativo já estudam esta possibilidade

