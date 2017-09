Polícia apreende grande carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai

Nesta terça-feira (26), por volta das 15 horas, policiais militares e policiais civis de Aparecida do Taboado realizaram a apreensão de uma grande carga de cigarro que era contrabandeada do Paraguai.

Policiais militares realizavam o policiamento ostensivo preventivo em um posto de combustível as margens da rodovia BR 158, proximidades de Aparecida do Taboado, quando se depararam com um homem que demonstrou atitudes suspeitas ao notar a presença da viatura policial. Os policiais militares realizaram uma abordagem ao cidadão e após entrevista ao mesmo e a testemunhas do local, deduziram que se tratava de um possível “batedor”, incumbido de monitorar a presença de viaturas no local e passar as informações a criminosos que transitavam pela rodovia.

A Polícia Civil foi acionada em apoiar a ação policial e iniciou uma campana ao homem que permanecia no posto de combustível. Pouco tempo após a saída da viatura, os investigadores notaram a chegada de um carro Voyage, duas carretas e um caminhão, e que seus motoristas aparentemente mantiveram contato com o cidadão monitorado.

As equipes da Polícia Civil e Polícia Militar realizaram a abordagem aos veículos e constataram que as duas carretas e o caminhão se encontravam lotados de cigarros contrabandeados do Paraguai e que o motorista do carro Voyage se tratava de um segundo batedor do comboio. Um dos motoristas das carretas conseguiu fugir a pé no momento da abordagem.

Todos outros confessaram a prática delituosa e relataram que levariam a carga para o estado de Minas Gerais. Os quantro homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com a carga apreendida, à delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas (MS).

* Tribuna Livre

Comentários